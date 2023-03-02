2023/03/02 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات متكونة من رجل وامرأة شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " مفارز اللواء الثاني شرطة اتحادية وبالإشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من تنفيذ أمر قاضي محكمة تحقيق الرصافة وإلقاء القبض بالجرم المشهود على رجل وامرأة وفق احكام المادة (28 مخدرات) في منطقة البلديات ببغداد".

وأضاف البيان "حيث ضبط بحوزتهما (مادة الكريستال المخدرة 115 غم معبأة بأكياس صغيرة لغرض الترويج، اركيلة تعاطي 2، ميزان الكتروني، قداحة، بايب تعاطي 4، رمانة هجومية 2، سلاح مسدس)".

وأشار الى أنه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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