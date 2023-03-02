2023/03/02 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة اليوم الخميس، القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية مكونة من ٢٤ متهما بينهم نساء في بغداد.وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام التابع الى وكالة شؤون الشرطة من القاء القبض على عصابة مكونة من […]

ظهرت المقالة بينهم نساء..



القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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