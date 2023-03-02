مواجهة كلامية بشأن تزويد روسيا بأسلحة إيرانية.. مذيعة CNN تسرد وقائع وعبد اللهيان: أين الإثبات؟

2023/03/02 | 11:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة حصرية، تحدثت كبيرة مراسلة CNN الدوليين، كريستيان أمانبور، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول الاحتجاجات في إيران والقمع الوحشي للحكومة والحرب في أوكرانيا وخطة العمل الشاملة المشتركة.

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