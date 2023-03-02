نائب رئيس البرلمان يلتقي رئيس وأعضاء رابطة المصارف الخاصة

2023/03/02 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بمكتبه ، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع حنظل وعدد من السادة الاعضاء .

وقال المندلاوي، ان مجلس النواب يتابع إجراءات البنك المركزي وقرارات الحكومة الساعية لتطوير القطاع المصرفي المحلي وتنميته ، بالمقابل يجب ان يبادر الأخير بتطوير ادواته بهدف تعزيز ثقة المواطن به ، وتعزيز آليات التنسيق لتتفيذ اكبر عدد ممكن من المشاريع الخدمية ، فضلا عن اسناد حزمة الاصلاحات الحكومية بالشأن المادي والمصرفي ومحاربة الظواهر الخطيرة التي باتت تهدد امن السوق والمواطن وبخاصة تهريب العملة وغسيل العملة والعملة المزورة وغيرها.

ودعا النائب الأول المصارف المحلية الى الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل الخزينة وصولا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي سيكون بيئة جاذبة للمستثمرين .

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