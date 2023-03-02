القبض على 6 متهمين بجرائم تهريب الادوية والاسلحة والاثار في 3 محافظات

2023/03/02 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على 6 متهمين بجرائم تهريب الادوية والاسلحة والاثار في الانبار وبابل وصلاح الدين.

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