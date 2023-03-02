ميسان.. اعتقال أربعة مطلوبين ومصادرة اسلحة واعتدة غير المرخصة

2023/03/02 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الخميس، القبض على أربعة مطلوبين ومصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في المحافظة.

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