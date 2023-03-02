بحضور السوداني احالة 16 مشروع متعلق بتطوير واستحداث الطرق والجسور في بغداد

2023/03/02 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور ورعاية من قبل رئيس مجلس الوزراء

السيّد محمّد شياع السوداني احالت

وزارة الإعمار والإسكان والبلديات

والأشغال العامّة صباح اليوم الخميس

عدداً من مشاريع تطوير الطرق والجسور

والبالغ عددها (١٦) مشروعا

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