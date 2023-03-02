2023/03/02 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزم البنك المركزي العراقي، شركات التحويل المالي، بسعر صرف 1320 ديناراً للدولار.>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



البنك المركزي يلزم شركات التحويل المالي بسعر صرف 1320 ديناراً للدولار قناة التغيير الفضائية.

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