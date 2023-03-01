بغداد تعتمد التركمانية لغة ثالثة في المخاطبات الرسمية بمحافظة كركوك

2023/03/02 | 12:33 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتماد اللغة التركمانية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك (يونس كيليس/الأناضول)

وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، باعتماد التركمانية لغة ثالثة في المخاطبات الرسمية بمحافظة كركوك، في خطوة تأتي لإرضاء المكون التركماني بالمحافظة، والذي يمثل أحد مكوناتها الأساسية مع العرب والكرد.

ويعدّ جدل اللغات المكوناتية في كركوك من أبرز مشكلات المحافظة، التي اعتمدت العربية والكردية لغتين رسميتين بعد العام 2003، وبينما واصل المكون التركماني طوال الفترة السابقة مطالباته بأن تكون لغتهم بين اللغات الرسمية، تتجدد بين فترة وأخرى الخلافات بشأن اللغة الكردية في المدارس، ويتهم الأكراد وزارة التربية بمحاولة تهميش لغتهم، والتي يريدون أن تكون بموازاة اللغة العربية.

وأمس الأول، قدمت الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي، طلبا رسميا إلى رئيس الوزراء، بإنصاف المكون واعتماد لغته إلى جانب اللغات الرسمية بالمحافظة، منتقدة "تهميشها".

وبعد أقل من يوم واحد من تقديم الطلب، قال بيان للمتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، صدر ليلة أمس الأربعاء، إنه "استناداً إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوّت عليه البرلمان عام 2014، والذي نص على أنّ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية، وجّه رئيس الوزراء باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".

وأضاف أن "الحكومة تؤكد أنها تنظر بعين المساواة لكل فئات الشعب العراقي، وفقاً لمنهجها الوطني واستناداً إلى الدستور العراقي النافذ".

من جهته، أثنى النائب عن المكون التركماني في كركوك، غريب التركماني، على قرار السوداني، وقال في تغريدة له: "نقدر عالياً موقف السوداني في اعتماد اللغة التركمانية لغة ثالثة في المخاطبات الرسمية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك"، مؤكدا "نعاهد شعبنا التركماني بأننا سنبقى نطالب بتحقيق كافة الحقوق الدستورية والسياسية له".

نقدر عالياً موقف دولة رئيس الوزراء الاخ محمد شياع السوداني في اعتماد " اللغة التركمانية لغة ثالثة في المخاطبات الرسمية ضمن الحدود الادارية لمحافظة كركوك".



كما نعاهد شعبنا التركماني بأننا سنبقى نطالب بتحقيق كافة الحقوق الدستورية والسياسية للشعب التركماني.



pic.twitter.com/dYywBbJbaL

— غريب التركماني (@Garipturkmen_) March 1, 2023

كما غرد النائب السابق عن المكون، حسن توران، رئيس الوزراء، مؤكدا شكره لـ"السوداني على القرار الدستوري المنصف للمكون التركماني..



شكرا لأنك قطعت الطريق على المصطادين بالماء العكر بين حكومتكم والشعب التركماني..



شكرا لكل من وقف معنا".

شكرا دولة الرئيس الوزراء @mohamedshia لقرارك الدستوري المنصف للمكون التركماني باعتماد اللغة التركمانية في المخاطبات الرسمية بكركوك.وشكرا لانك قطعت الطريق على المصطادين بالماء العكر الذين يعملون على دق اسفين بين حكومتكم والشعب التركمانيشكرا لكل من وقف معنا…

— Hasan TURAN حسن توران (@ITChasanturan) March 1, 2023

ومنذ تشكيل أول حكومة عراقية بعد العام 2003، عمدت المؤسسات العراقية كافة، ومنها الرئاسات الأربع (البرلمان والوزراء والجمهورية والقضاء) والوزارات ودوائرها الفرعية، إلى اعتماد اللغتين العربية والكردية، في جميع مخاطباتها الرسمية من دون استثناء.

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