وزارة النفط العراقية تدفع 2.6 مليون دولار إلى شركة محاماة أمريكية

2023/03/02 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع MENAFN عن دفع وزارة النفط العراقية مبلغ الى شركة محاماة أمريكية 900 دولار في الساعة مقابل مشورة حول النزاع بين العراق وتركيا بشأن اتفاقية خط انابيب.

وحسب الخبر الذي ترجمته "الاقتصاد نيوز"، كشفت الوثائق المقدمة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) الأمريكي المبلغ الذي تلقته شركة المحاماة الأمريكية Vinson and Elkins " فينسون آند الكينز" ومقرها تكساس، والبالغ قدره أكثر من 2.6 مليون دولار مقابل الخدمات القانونية المرتبطة بتحكيم وزارة النفط العراقية أمام وزارة الخارجية الأمريكية وسط نزاع طويل الأمد بين العراق وتركيا بشأن اتفاق خط أنابيب.

وكلفت وزارة النفط الشركة، التي سبق وأن تعاملت مع بغداد مرات عديدة في الماضي، في يوليو 2022 لتقديم إحاطة بشأن قضايا قانونية في تحكيم معلق رفعه العراق في 2014 ضد تركيا بسبب مزاعم بأن البلاد انتهكت اتفاقاً يتضمن خط أنابيب نفط رئيسياً.

وتلقى الشريك في الشركة، جيمس لوفتيس، رسوماً قدرها 900 دولار للساعة مقابل مشورته في هذا الشأن.

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