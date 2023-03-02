تكليف حكمين عراقيين لقيادة مباراة في كأس آسيا للشباب

2023/03/02 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حمين عراقيين لقيادة احدى مباريات كأس آسيا للشباب أوزباكستان 2023.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان أن “لجنة الحُكام في الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم، كلفت الحكمين العراقيين زيد ثامر وأكرم علي لقيادةِ مباراة المنتخب الياباني ونظيره الصيني ضمن نهائياتِ بطولة شباب القارة الجارية في أوزبكستان”.

وتقام المباراة غداً الجمعة في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت العراق.

وتقام بطولة كأس آسيا للشباب للفترة من 1 إلى 18 آذار الجاري.

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