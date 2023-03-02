مستشار السوداني: قروض استهلاكية تستنزف ثروات العراق

2023/03/02 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صنَّف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، القروض المقدمة من المصارف إلى نوعين، وفيما أشار إلى أن أحدها يستنزف ثروات البلاد، أوصى بمنح القروض للقوى المنتجة.

وقال صالح، بحسب الوكالة الرسمية، إن “القروض المقدمة من المصارف والتي يطلق عليها بالائتمان النقدي المصرفي تصنف على نوعين، الأول يتضمن صرف القرض على الاستثمار الحقيقي في مجالات الإنتاج ويولد ما يسمى بمعجل الاستثمار في نمو الدخل الوطني من خلال تنشيط دورة الطلب على عوامل الإنتاج ولاسيما قوة العمل وراس المال ولوازم الإنتاج ذات العلاقة”.

وأضاف أن “ذلك سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ككل، سواء في مجالات النشاط الزراعي أو الخدمات الرقمية أو الصناعة والبناء والتشييد وغيرهما”.

وتابع، أن “هناك قروضاً ذات طبيعة استهلاكية تُنشط الطلب على المواد الاستهلاكية والخدمات”، موضحا أن “مشكلة القروض المرتبطة بالانفاق الاستهلاكي إذا لم ترتبط بالإنتاج المحلي من السلع والخدمات وتؤدي إلى تنشيط الطلب المشتق على عوامل الإنتاج من خلال النمو، فانها ستغذي الطلب المشتق جراء الانفاق المترتب من القروض الاستهلاكية في الانفاق على السلع والخدمات ذات المنشأ الأجنبي أو المستورد”.

وأكد أن “ذلك ما يجعل هذا النوع من القروض ذا طبيعة استهلاكية مستنزفة لثروات البلاد وتقوي النمو في بلدان اخرى”، داعيا “الجهاز المصرفي الى منح الائتمان أو القروض إلى القوى المستثمرة والمنتجةً حقا في الاقتصاد الوطني، وبنسب تفوق الاقراض لاغراض الاستهلاك، لاسيما في وضع بلادنا الحالي المعتمد في انفاقه الاستهلاكي على السلع والخدمات المستوردة بشكل واسع جدا”.

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