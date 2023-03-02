صفقة عسكرية محتملة بين أمريكا وتايوان.. والصين تحذر من

2023/03/02 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية دورية الخميس، إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة لتايوان، وقال إن على الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي

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