2023/03/02 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الخميس، عن تفاصيل حصة إقليم كردستان بقانون موازنة 2023، مشيرا الى أنها احد أسباب تأخير القانون.

وقال الكاظمي، لـ (بغداد اليوم)، إنه "حتى الان لم تحسم حصة إقليم كردستان ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2023، بشكل نهائي"، مبيناً أن "الحوارات مستمرة لحسم هذا الملف، الذي يعد أحد أسباب تأخير إقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء".

وأضاف أن "أقرب نسبة لحصة الإقليم ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2023، هي 12.67% وهي ذات النسبة التي تم منحها للإقليم في الموازنة السابقة"، مشيرا الى أن "الحوارات والمفاوضات مستمرة، ومن الممكن ان تحسم الأمور خلال اليوميين المقبليين".

ويوم أمس الاربعاء، اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، رفضه لحصة إقليم كردستان في موازنة سنة 2023 البالغة 12.67%، بحسبما تحدث القيادي في الحزب وفاء محمد كريم لـ(بغداد اليوم).

وقال كريم إن "هناك من يريد فرض نسبة 12.67% كحصة لإقليم كردستان ضمن موازنة سنة 2023، فهذه النسبة مرفوضة وهي قليلة جداً بالنسبة للتعداد السكاني للإقليم".

وبين كريم أن "اقل نسبة ممكن ان نقبل بها كحصة للإقليم في موازنة سنة 2023 هي 14% وهذه تأتي ضمن التعداد السكاني لوزارة التخطيط، والحوارات والمفاوضات مستمرة من أجل حسم حصة الإقليم بشكل نهائي ضمن الموازنة".

وفي وقت سابق، أكدت النائبة عن الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي في تصريحات صحفية، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وتحديد حصة الاقليم في الموازنة بنسبة 12.67%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكشف لـ (بغداد اليوم) مستجدات اتفاق حصة كردستان بموازنة 2023) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يكشف لـ (بغداد اليوم) مستجدات اتفاق حصة كردستان بموازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).