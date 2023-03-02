(بغداد اليوم) تنفرد بنشر حزمة السوداني الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد

2023/03/02 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنفرد (بغداد اليوم)، بنشر التفاصيل الكاملة للحزمة الاولى للمشاريع التي يعتزم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الإعلان عنها اليوم الخميس، لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وتوضح الحزمة التي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها إنه ستباشر دوائر مشاريع الطرق والجسور بتنفيذ 16 مشروعاً كحزمة أولى تتعلق بتطوير واستحداث الطرق والجسور وأبرزها:

▪الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق كركوك - بغداد مروراً بحيِّ البساتين والسريدات.

▪مُجسَّر ربط سريع محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرُّستميّة وتوسعة الشوارع المُحاذية ضمن المسار.

▪إنشاء مُجسَّر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حيّ المُهندسين).

▪إنشاء مُجسَّر على قناة الجيش لربط منطقة جميلة مع امتداد شارع الجهاد - باب المُعظَّم.

▪إنشاء مُجسَّر لربط شارع (٧٧) تقاطع القدس - العبور.

▪إنشاء جسر الزعفرانية ومُقترباته لربط منطقة الزعفرانية بطريق دورة – يوسفية للمرور السريع إبتداءً من شارع الشركات إلى شارع حارث بن كلدة.

▪تطوير تقاطع قرطبة (شارع بور سعيد).

▪إنشاء مُجسَّر في تقاطع المصافي وربط جسري الطابقين بالمُعلَّق وإنشاء نفق في تقاطع ساحة أحمد عرابي.

▪إنشاء مُجسَّر لتطوير تقاطع دورة – سيدية على طريق بغداد – حلة.

▪إنشاء جسر البنك المركزيّ الجديد الذي يربط شارع زها حديد من جانب الرصافة بمُقتربات ساحة النسور من جانب الكرخ.

▪تطوير ساحة النسور وإنشاء مُجسَّر فوق السَّكة باتجاه تقاطع أم الطبول.

▪تطوير ساحتي عدن وصنعاء.

▪تطوير تقاطع الشالچيّة والطوبچي.

تنفيذ مُجسَّر الطلائع وربطه بشارع البيجيّة (شارع ٨٠) قرب كلية التراث مروراً بمقبرة الشيخ معروف الكرخي ومطار المثنى.

▪تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة (مُجمّع المشن).

▪تطوير تقاطع الفنون الجميلة.

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