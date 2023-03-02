حكمان عراقيان لقيادة مباراة ضمن نهائيات كأس اسيا للشباب في اوزبكستان

2023/03/02 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن حكمين عراقيين سيقودان مباراة ضمن نهائيات كأس اسيا للشباب في أوزبكستان.

وقال الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "لجنةُ الحُكام في الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم كلفت الحكمين العراقيين زيد ثامر وأكرم علي لقيادةِ مباراة المنتخب الياباني ونظيره الصيني ضمن نهائياتِ بطولة شباب القارة الجارية في أوزبكستان".

وأوضح أنه "من المقرر أن تقام المباراة يوم غد الجمعة في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت العراق".

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