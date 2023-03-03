2023/03/02 | 12:50 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 24 ساعة على موعدنا 3/3/2023 انتظرونا #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yuPvsZvOC1s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 24 ساعة على موعدنا 3/3/2023 انتظرونا #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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