2023/03/02 | 12:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير هولندي: مستشارو السوداني غير مخلصين بخدمة الحكومة بل لمصالح قاداتهم | اخبار المنتصف 2023/3/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Uz93JlhsxYI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير هولندي: مستشارو السوداني غير مخلصين بخدمة الحكومة بل لمصالح قاداتهم | اخبار المنتصف 2023/3/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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