2023/03/02 | 12:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقالا يزعم أنه رصد نشاطا أمريكيا ساخنا...

ظهرت المقالة تخرّصات ضد المرجعية العليا أولاً على المسلة.

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