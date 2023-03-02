"تقويض العقوبات".. ضغوط غربية على الإمارات بسبب نشاطها التجاري مع روسيا

2023/03/02 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضغط الحلفاء الغربيون على الإمارات لوقف صادراتها من السلع الحيوية إلى روسيا، مع استمرار مساعيهم تجفيف مصادر موسكو المالية لتقويض تمويلها الحرب في أوكرانيا، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

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