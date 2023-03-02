نظام كريستيانو رونالدو الغذائي “الصارم” يتسبب بأزمة كادت أن تكون “قاتلة ” للاعب

2023/03/02 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبدو أن نظام كريستيانو رونالدو الغذائي “الصارم” تسبب بأزمة صحية للبرازيلي غابرييل مينينو لاعب بالميراس بعدما حاول السير على خطى النجم البرتغالي مهاجم النصر السعودي.وقال غابرييل مينينو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “ذا صن” البرازيلية إنه تواصل مع طبيب التغذية في بالميراس وطالبه بتقليد نظام رونالدو لكنه تعرض لصدمة كبيرة”.وعندما حاول […]

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