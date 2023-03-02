2023/03/02 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق ملحق راتب المعين المتفرغ لأكثر من (12) ألف مستفيد ممن توقفت رواتبهم لدفعة أو دفعتين بسبب عدم إجرائهم المشاهدة السنوية في الموعد المحدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 12 الف مستفيد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 12 الف مستفيد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 12 الف مستفيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).