2023/03/02 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- • إنشاء جسر البنك المركزي الجديد الذي يربط شارع زها حديد من جانب الرصافة بمقتربات ساحة النسور في الكرخ.• إنشاء مجسر في تقاطع المصافي وربط الجسر ذي الطابقين بالجسر المعلق وإنشاء نفق ساحة أحمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تتضمن 16 مشروعاً..



نص الحزمة الأولى التي أطلقها السوداني المركز الخبري الوطني.

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