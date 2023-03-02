اليابان .. العثور على كرة برتقالية عملاقة ثانية مجهولة المصدر تصدر صوتا عند النقر عليها

2023/03/02 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل الإعلام إنه تم العثور على كرة أخرى يبلغ قطرها حوالي 1.5 متر في كهف بالقرب من الساحل في جزيرة توكونوشيما في محافظة كاجوشيما اليابانية.علماً تم إبلاغ وكالات إنفاذ القانون المحلية عن اكتشاف الكرة في 28 فبراير.وتظهر … Readmore

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