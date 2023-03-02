الدولار يرتفع 0.2% مع انتظار بيانات التضخم الأوروبية

2023/03/02 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط الدولار أنفاسه في آسيا يوم الخميس، واستقر مع ارتفاع عائدات الولايات المتحدة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأوروبية، بعد المفاجآت السيئة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا التي أعطت دفعة لأسعار اليورو هذا الأسبوع.وخسر الدولار 0.9% مقابل اليورو، الأربعاء، وهو … Readmore

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