بالصور:العراق يستثمر في مملحـة البصـرة للوصول الى انتاج يبلغ ( ٥٠٠ ) ألف طن سنوياً

2023/03/02 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكـدت وزارة الصناعة والمعادن إستمرار

تطور العمل في مملحة البصرة وتحقيق

نتائج ملموسة خِلال السنة الثانية من

تنفيذ عقد المُشاركة مع شركة مجموعة

الدهان للإستثمارات الصناعيـة .

وأوضـحَ مُدير قسم الإستخرا

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