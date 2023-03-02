2023/03/02 | 13:20 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكـدت وزارة الصناعة والمعادن إستمرار
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تطور العمل في مملحة البصرة وتحقيق
نتائج ملموسة خِلال السنة الثانية من
تنفيذ عقد المُشاركة مع شركة مجموعة
الدهان للإستثمارات الصناعيـة .
وأوضـحَ مُدير قسم الإستخرا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:العراق يستثمر في مملحـة البصـرة للوصول الى انتاج يبلغ ( ٥٠٠ ) ألف طن سنوياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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