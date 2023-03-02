2023/03/02 | 13:20 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في
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إقليم كردستان، يوم الخميس، إتلاف أكثر
من 7 أطنان من محصول الطماطم الإيرانية
لعدم صلاحيتها للإستهلاك البشري.
وذكر بيان صادر عن إدارة جمارك المنطقة،
، أن "سبعة أط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يُتلف 7 أطنان من الطماطم الإيرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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