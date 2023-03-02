2023/03/02 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في

إقليم كردستان، يوم الخميس، إتلاف أكثر

من 7 أطنان من محصول الطماطم الإيرانية

لعدم صلاحيتها للإستهلاك البشري.

وذكر بيان صادر عن إدارة جمارك المنطقة،

، أن "سبعة أط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يُتلف 7 أطنان من الطماطم الإيرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يُتلف 7 أطنان من الطماطم الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).