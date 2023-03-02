وزارة التخطيط تناقش محاور الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية 2023 وملخص تقرير التغير المناخي

2023/03/02 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة التخطيط اليوم الخميس

محاور الوثيقة الوطنية للسياسات

السكانية 2023 التي اقرها المجلس الاعلى

للسكان في اجتماعه الاخير،وما تتضمنه

من اولويات .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية

لإعداد خط

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