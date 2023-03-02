2023/03/02 | 13:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق أمام العدالة حول نهب أموال مآذن الجوامع أولاً على المسلة.

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