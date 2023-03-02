2023/03/02 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | بحضور السوداني ..احتفالية إطلاق مشاريع فك الإختناقات المرورية في بغداد

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احتفالية إطلاق مشاريع فك الإختناقات المرورية في بغداد قناة التغيير الفضائية.

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