الداعمون الدوليون: الفراغ الرئاسي في لبنان يبعث على القلق

2023/03/02 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الداعمون الدوليون للبنان، الخميس، إن الفراغ الرئاسي المستمر في البلاد يبعث على القلق البالغ، واصفين الوضع السياسي الحالي بأنه "غير مستدام".

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