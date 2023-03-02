مجالس المحافظات وجه دستوري للفساد

2023/03/02 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

هذه التجربة التي لا اعتقد بان

العراقيين يرحبون بها او كسبت رضاهم ،

ومشكلة من ضمن مشاكل الدستور هي مجالس

المحافظات وكان الامر محتوم لاستنزاف

اموال العراق .



الامر لا يحتاج الى عناء

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