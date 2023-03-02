التربية : تشجير المدارس خطوة لتحويل الارض الجرداء إلى واحة خضراء درءاً لمخاطر التصحر

2023/03/02 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية عن قيام المديرية

العامة للتربية في نينوى زراعة 50 ألف

شجرة في حدائق مدارس المحافظة وذلك ضمن

مبادرة دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

بالتعاون مع الحكومة المحلية .

و قال المكتب الإعلامي

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