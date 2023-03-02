شنيشل يعلن قائمته الأولية لمشاركة الأولمبي العراقي في بطولة الدوحة

2023/03/02 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

كشف المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي "راضي شنيشل"، اليوم الخميس، عن قائمةِ خياراته من اللاعبين استعداداً لبطولةِ الدوحة الدوليّة التي تستضيفها قطر للفترة من 19 حتى 29 من شهر آذار / مارس الحالي.واختارَ شنيشل في قائمته الأوليّة (33) لاعباً بين محلي ومحترف تمّ اختيارهم بعد متابعةٍ امتدت لفترةٍ طويلةٍ ومفاضلة بين الجميع لاختيار الأنسب تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة.وضمت القائمةُ كلاً من : أحمد شاكر ومصطفى وليد وكرار سعد ونهاد محمد من الكرخ، ومصطفى سعدون واموري محمد من الكهرباء، وحسين عامر وطه علاء من الصناعات الكهربائية، ومنتظر محمد وكرار محمد من النفط، وزيد إسماعيل وعبد الله وصفي من نوروز، وزيدان عبد الجبار ورضا فاضل من كربلاء، وحسين عبدالله ومحمد حسن من الطلبة، وذوالفقار يونس وعمار غالب من الشرطة، ومنتظر عبد الأمير من القوة الجوية، وأمير أحمد من الحدود، وسيامند عكيد من دهوك، وجعفر ناصر من نفط ميسان، وأحمد مكنزي من أربيل، ورضا عبد العزيز من الديوانية، وسالم أحمد وكرار الأمير علي من الميناء، ومحمد محمود من غاز الشمال.كما ضمت القائمة (6) لاعبين محترفين هم كل من : مانوئيل ايليا ( تفينتي الهولندي)، علي حيدر ( ستوك سيتي الانجليزي )، مصطفى عمران ( اتلانتا الايطالي )، ايفرت بارام (نورنبيرج الألماني)، هاني نصير ( تريلبورغ السويدي )، ماركو فرج ( ستومسجودسيت النرويجي ).

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