النزاهة: أمر قبض بحق رئيس الوقف السني الأسبق ومدير عام سابق

2023/03/02 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق ومدير عام سابق في الديوان.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، والمدير العام السابق للدائرة الهندسية في الديوان؛ على خلفية المغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديدية للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرة لها، فضلا عن أن التنفيذ كان مخالفا للمواصفات المنصوص عليها في العقد".

وأضافت أن "محكمة تحقيق صلاح الدين أصدرت أمر القبض بحق المتهمين بناء على أحكام المادة 340 ق.ع، بناء على تحقيق الهيئة التي كشفت وجود مبالغة كبيرة في أسعار تنفيذ المآذن ل 35 مسجدا في محافظة صلاح الدين؛ مما أدى إلى هدر مبلغ 1,571,800,000 مليار دينار من المال العام".

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة تنفيذها أمر القبض الخاص بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسية في الديوان الوقف السني وأربعة متهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، بتهمة هدر أكثر من 1,5 مليار دينار من المال العام.

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