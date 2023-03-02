السوداني: الحزمة الأولى تكلف 25 تريليون دينار

2023/03/02 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن كلفة مشاريع الحزمة الأولى من فك الاختناقات المرورية تبلغ 25 تريليون دينار.

وقال السوداني، خلال مؤتمر الإعلان عن الحزمة، إن هذه المشاريع تكلف 25 تريليون دينار.

وأضاف أنه لا توجد أي جهة سياسة ضغط باتجاه منح العقود لاي شركة ستنفذ هذه المشاريع.

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