السوداني يعلن إطلاق الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد

2023/03/02 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، إطلاق مشاريع الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وقال السوداني، إن "الحكومة وضعت أولويات الخدمات في مقدمة برنامجها"، مبيناً أن "بغداد اليوم بحاجة ماسة إلى مشاريع خدمية، لا سيما وأن كل موظف بحاجة إلى ساعتين للوصول إلى مكان عمله بسبب الاختناقات المرورية".

وأضاف السوداني في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في وزارة الإعمار والإسكان، بمناسبة إطلاق الحزمة، أن "عام 2023 سيكون عام المشاريع، وسنشهد احتفالات لإطلاق المشاريع".

وأكد، أن "مشاريع المجسرات تعد ضرورية في العاصمة بغداد"، لافتاً إلى أن "بغداد تستحق لتنفيذ حلول دائمية لمسألة الزحامات المرورية".

وأشار إلى أن "المشاريع التي ستطلق اليوم تحصل لأول مرة في بغداد"، مؤكداً أن "الحلول اليوم موجودة رغم التأخير".

وتابع، أن "المركز وأطراف بغداد ستكون واحدة لسهولة التنقل"، مضيفاً أن "هذه المشاريع لن تذهب مع المشاريع المتلكئة".

وتوعد رئيس الوزراء، بـ"محاسبة أي جهة تعرقل تنفيذ المشاريع".

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