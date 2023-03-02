بحوزتهم 15 كغم من الكريستال.. تفكيك إحدى

2023/03/02 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات وضبطهم بالجرم المشهود شمالي العاصمة بغداد، فيما اشارت الى ان تم ضبط بحوزتهم (15) كغم من مادة الكريستال المخدرة.

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