فوق ناطحة سحاب وأخرى على شكل صحن طائر.. معماري يستعين بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف ملاعب كرة القدم المستقبلية

2023/03/02 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعان المهندس الإيراني بوريا باباخاني بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف ملاعب كرة القدم المستقبلية.

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