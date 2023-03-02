شنيشل يستدعي 33 لاعباً للمنتخب الأولمبي

2023/03/02 | 14:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي “راضي شنيشل”، اليوم الخميس، عن قائمةِ خياراته من اللاعبين استعداداً لبطولةِ الدوحة الدوليّة التي تستضيفها قطر للفترة من 19 حتى 29 من شهر آذار الحالي.واختارَ شنيشل في قائمته الأوليّة (33) لاعباً بين محلي ومحترف تمّ اختيارهم بعد متابعةٍ امتدت لفترةٍ طويلةٍ ومفاضلة بين الجميع لاختيار الأنسب تحضيراً […]

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