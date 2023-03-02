رئيس الجمهورية مخاطبا قادة دول عدم الانحياز: العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البناء على الساحتين الإقليمية والدولية

2023/03/02 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد رئيس الجمهورية الدكتور عبد

اللطيف جمال رشيد أن الحكومة العراقية

تأخذ قضايا تغير المناخ على محمل الجد.

وقال الرئيس العراقي، في كلمة ألقاها

اليوم الخميس ٢ آذار ٢٠٢٣ على هامش

اجتماع مجموعة الاتصال ع

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