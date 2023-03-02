القوات الأمنية تقتل 3 إرهابيين بقضاء هيت في الانبار

2023/03/02 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة بقضاء هيت غربي محافظة الانبار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "استخبارات لواء 57 حشد الانبار ولواء 9 قيادة عمليات الجزيرة تمكنوا من قتل 3 عناصر من عصابات داعش الارهابية كانوا يرتدون أحزمة ناسفة في منطقة الخوضة بقضاء هيت غربي محافظة الانبار".

واضاف أن "احد الارهابيين تم قتله بعد مطاردة من قبل القوات الامنية، فيما فجر الاخر نفسه".

وتشهد محافظات الانبار خلال الفترة الأخيرة، الكثير من الخروقات الأمنية، بفعل حركة عناصر "تنظيم داعش" في مناطق متفرقة من المحافظة.

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