زين العراق تخالف تعليمات المركزي العراقي وتبيع الدولار بسعر

2023/03/02 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

رصدت وكالة (بغداد اليوم)، الخميس، مخالفة واضحة ارتكبتها شركة زين العراق للاتصالات بتسعيرة صرف الدولار المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

وفقا للرصد، فقد قامت شركة زين العراق بخروقات من خلال خدمة الحوالة الخاصة بها المعروفة باسم (زين كاش) والتي أطلقتها عام 2018 في العراق.

واستخدمت شركة زين تطبيق (زين كاش) الالكتروني الخاص بالتحويلات المالية الالكترونية عبر الوسيط الأمريكي ويسترن يونيون، ببيع الدولار الأمريكي الى مستخدمي خدمة التحويل المالية الخاصة بأسعار صرف خاصة بالسوق السوداء.

ويوضح ذلك تجاهل الشركة المتعمد للتسعيرة الحكومية الرسمية والمفروضة على المؤسسات العامة والخاصة لسعر الصرف والمحددة سابقا بــ 1300 دينار عراقي لكل دولار، لتستخدم بدلا عنها أسعار الصرف الخاصة بالسوق السوداء، محملة بذلك تكاليف إضافية للمستخدمين، فضلا عن خرقها تعليمات البنك المركزي العراقي.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر البنك المركزي العراقي، توجيها الى شركات التحويل المالي العالمية للالتزام بسعر صرف 1320 ديناراً للدولار.

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