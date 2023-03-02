تنفيذ مشروع ماء بسماية قريباً

2023/03/02 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروع ماء بسماية قريبا.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، في بيان أن “حل مشكلة ماء بسماية بالسعة التي تضمن تغطية كامل احتياج سكان المدينة من الماء وصولا إلى (100) ألف وحدة سكنية وحاجة المحطة الكهربائية، يمثل واحدة من أولويات خطتنا للنهوض بواقع الخدمات في المدينة خاصة مع حلول فصل الصيف وتوقعات بقلة منسوب مياه نهر دجلة”.

وأضاف، أنه “تم عقد اجتماع موسع هذا الأسبوع مع وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات جابر الحساني ومحافظ بغداد محمد جابر العطا وأثمر عن تجاوز عدد من العقبات التي كانت تقف حائلا دون السير قدما في مشروع محطة ماء بسماية والمتمثلة بعدم قدرة قناة الوحدة الإروائية لمشروع ماء بسماية حاليا على تلبية كامل احتياج السكان من الماء في فصل الصيف”.

وأوضح، أن “الاجتماع تضمن الاتفاق على تنفيذ مأخذ الماء بسعات جديدة تلبي كامل حاجة السكان، كما شهد تعاون كبير من محافظ بغداد لتسليم الأرض بالمآخذ الجديدة إلى جانب جهود المعنيين في وزارتي الإعمار والكهرباء”، مشيرا إلى أن “الشركة المستثمرة ستباشر قريبا بتنفيذ مآخذ الماء الجديد من نهر دجلة وصولا إلى مشروع مدينة بسماية وبما يتناسب مع استعدادات الهيئة لعودة العمل بالمشروع من قبل شركة هانوا الكورية الجنوبية”.

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