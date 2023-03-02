تفجير انتحاري في الأنبار

2023/03/02 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن انتحاريا فجر نفسه في محافظة الأنبار.

وقال المصدر، إن “القوات الأمنية تمكنت اليوم، من قتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في قضاء هيت بمحافظة الأنبار”.

وأضاف، أن “انتحاريا آخر اقدم على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل قوات الجيش العراقي”.

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