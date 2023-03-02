شاهد بالفيديو.. البنك المركزي العراقي يلزم شركات التحويل بسعر ثابت لصرف الدولار | نشرة أخبار الثالثة

2023/03/02 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z93-uYtv-Zk

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