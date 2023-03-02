2023/03/02 | 15:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عاجل | السوداني ينقلب على مرشحي الاطار | اخبار الثالثة 2023/3/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bs8GeXhXCBA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عاجل | السوداني ينقلب على مرشحي الاطار | اخبار الثالثة 2023/3/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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