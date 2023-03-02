2023/03/02 | 15:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: تخالف شركة زين العراق للاتصالات، تسعيرة صرف الدولار المعتمدة من قبل...

ظهرت المقالة زين العراق تبيع الدولار بسعر السوق السوداء أولاً على المسلة.

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