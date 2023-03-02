منظمة فاو: العراق يسخر قرابة 40% من انتاجه الزراعي

2023/03/02 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة- الفاو في العراق، صلاح الحاج حسن أن النقص في الإنتاج الزراعي في العراق أصبح واضحاً، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى نسبته قد تبلغ 30-40% هذا العام.

ولفت صلاح الحاج حسن، إلى أن المزارع العراقي يخسر ما يتراوح بين 20-40% من إنتاجه في بعض المحاصيل لأسباب مختلفة.

بشأن خطوات الحكومة العراقية لمواجهة المتغيّرات المناخية، أكد أن ما لمسه من المسؤولين العراقيين “مقاربة أكبر لموضوع تغيّر المناخ، فيما يتعلق بالتزامات العراق، وبالتالي هناك ما يؤشر إلى جدية وفاعلية أكبر” في هذا السياق.

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