2023/03/02 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صوتت لجنة نيابية أمريكية لصالح مشروع قانون من شأنه تسهيل حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة والذي تملكه شركة صينية، على مجلس النواب، وسط انتقادات بأن الاقتراح يهدد حرية التعبير.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امريكا تتجه إلى حظر ‘تيك توك’ في البلاد المركز الخبري الوطني.

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